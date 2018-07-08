10 قتلى وعشرات الجرحى في خروج قطار عن سكته شمال غربي تركيا (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة التركية، مقتل 10 أشخاص وإصابة 73 آخرين بخروج قطار عن سكته في ولاية "تكيرداغ" شمال غربي البلاد.

من جهته، أكد والي "تكيرداغ" محمد جيلان، سقوط قتلى وجرحى في الحادثة، عندما انحرف قطار عن مساره كان في طريقه إلى مدينة إسطنبول.

وقال جيلان، في تصريح لوكالة "الأناضول": "المنطقة التي خرجت منها بعض مقطورات القطار موحلة لا تستطيع السيارات دخولها"، لافتا إلى "إرسال عربات مجنزة لإسعاف المصابين".

وأشار الوالي، إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى انقلاب 6 مقطورات بعد أن خرج القطار عن مساره، مرجحا معلومات تفيد بأن سبب الحادث "هطول أمطار غزيرة بالمنطقة".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة إرسال مروحيات إسعاف إلى المنطقة، بالتزامن مع إرسال الجيش التركي مروحيات عسكرية وفق رئاسة الأركان.

Casualties reported as a result of passenger train derailment in Turkey’s Çorlu pic.twitter.com/K8C0fEtzku — Fuat Kırcaali (@FuatKircaali) July 8, 2018

وأظهرت لقطات تلفزيونية أفراد شرطة وهم يتجهون إلى موقع الحادث، فيما ذكرت قناة (سي.إن.إن. ترك) الإخبارية، أن "الحادث وقع بسبب انهيار جسر".

المصدر: رويترز