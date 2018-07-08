من سيشارك في حفل تنصيب أردوغان؟

تنظم تركيا الاثنين مراسم تنصيب الرئيس رجب طيب إردوغان رئيسا للبلاد بمشاركة قادة 22 دولة ورؤساء حكومات، وبرلمانات 28 دولة بينهم رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن من بين المشاركين رؤساء البوسنة والهرسك وبلغاريا وجورجيا وكازاخستان وباكستان والصومال وأوكرانيا وفنزويلا، بالإضافة إلى رؤساء وزراء وبرلمانات 28 دولة من بينهم رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق نجيرفان البارزاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ومع أداء الرئيس التركي اليمين الدستورية ستنتقل البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي حيث يمنحه صلاحيات واسعة ويلغي العديد من المناصب مثل رئيس الوزراء كما ينقل صلاحياته وصلاحيات مجلس الوزراء له.

كما سيتمكن إردوغان من جمع كل السلطات في يده بعد تسلمه مهامه كرئيس للبلاد بموجب التعديلات الدستورية التي أقرها الشعب التركي عبر استفتاء جرى 16 نيسان\ أبريل 2017.

المصدر: وكالات