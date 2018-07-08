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شرطي إيمزبري نظيف من مادة "نوفيتشوك"

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شرطي إيمزبري نظيف من مادة
Sputnik Джастин Гриффитс-Уилльямс
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أعلنت شرطة مقاطعة ويلتشير جنوب غربي بريطانيا، أنه لم يتم العثور على أي علامات للتسمم بالغاز المشل للأعصاب، لدى الشرطي البريطاني الخاضع للفحص في مستشفى ساليسبري.

وكتبت الشرطة: "تم على خلفية حادث إيمزبري وفي إجراء احترازي، فحص أحد رجال الشرطة ويسعدنا أن نعلن أن الفحص أثبت أنه في وضع صحي طبيعي. ونود أن نذكر ببيان مكتب الصحة العامة في إنجلترا، الذي أشار إلى أن الخطر الذي قد يهدد العامّة، لا يزال منخفضا".

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وفي 4 يوليو تم في مدينة إيمزبري القريبة من ساليسبري التي شهدت تسمم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، نقل رجل وامرأة إلى المستشفى في حالة حرجة بعد العثور عليهما فاقدي الوعي داخل منزلهما في مدينة إيمزبري.

وقالت الشرطة، إنهما تعرضا للتسمم بمادة مجهولة، وفي وقت لاحق، أكد مصدر في سكوتلاند يارد أنهما تسمما بنفس مادة "نوفيتشوك" التي تسمم بها سكريبال وابنته في ساليسبري.

المصدر: نوفوستي

 

 

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