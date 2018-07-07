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نقل شرطي بريطاني على صلة بقضية إيمزبري إلى المستشفى

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نقل شرطي بريطاني على صلة بقضية إيمزبري إلى المستشفى
Reuters Henry Nicholls
محققون من الشرطة البريطانية في مدينة إيمزبري
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قالت شرطة مدينة سويندون الواقعة في مقاطعة ويلتشير في جنوب غرب بريطانيا إن أحد أفرادها على صلة بقضية إيمزبري نقل إلى مستشفى بسبب أعراض يشتبه بأنها ناتجة عن تسمم بمادة مشلة للأعصاب.

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وجاء في بيان أصدره مستشفى مدينة سالزبوري أن "ضابط شرطة زار مساء اليوم مستشفى Great Western Hospital لتلقي استشارة طبية على خلفية الحادث في إيمزبري".

وأضاف البيان أن الشرطي تم توجيهه إلى مستشفى سالزبوري لإجراء فحوصات دقيقة لحالته.

وتأتي حالة التسمم المفترضة الجديدة في بريطانيا بعد نقل المواطة، دون ستيرجيس البالغة من العمر 44 عاما، وشريك حياتها تشارلز رولي البالغ 45 عاما، إلى المستشفى في حالة حرجة بعد العثور عليهما داخل منزلهما في مدينة إيمزبري نهاية يونيو الماضي، فاقدي الوعي.

وقالت الشرطة إنهما سمما بمادة أطلقت السلطات البريطانية عليها اسم "نوفيتشوك" يفترض أنها استخدمت لتسميم العميل السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري في مارس الماضي. واتهمت بريطانيا السلطات الروسية بتسميم سكريبال وابنته، لكن موسكو كانت ولا تزال تنفي جميع الاتهامات بتورطها في الحادث.

وأشار الجانب الروسي إلى أن مدينتي إيمزبري وسالزبوري تقعان على مقربة من مختبر عسكري سري في منطقة بورتون داون الذي تجري فيه البحوث حول المواد العسكرية السامة وتصنيعها والترياق بها.

وتبعد إيمزبري قرابة 11 كم عن بورتون داون، فيما تبلغ المسافة بين سالزبوري وبورتون داون 13 كم.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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