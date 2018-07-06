 
مباشر

الشرطة البريطانية: التحقيق في حادث إيمزبري سيستغرق أشهرا

أخبار العالم

الشرطة البريطانية: التحقيق في حادث إيمزبري سيستغرق أشهرا
AFP Chris J Ratcliffe
خبراء بريطانيون في موقع حادث إيمزبري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khab

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة أن التحقيق في حادث تسمم مواطنين بريطانيين اثنين بما يقال إنه غاز "نوفيتشوك" المؤثر في الأعصاب، سيستغرق أشهرا.

وجاء في بيان للشرطة أنه "نظرا للتحديات الاستثنائية التي تواجه هذه القضية، من المتوقع أن يستمر عمل الشرطة أسابيع أو أشهرا حتى إتمامه".

وأضاف البيان أن "التحقيق لا يزال يركز على تحديد مصدر التسميم بأسرع ما يمكن".

ويشارك في التحقيق أكثر من 100 محقق من شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية وشرطة مقاطعة ويلتشاير التي وقع فيها الحادث.

إقرأ المزيد
وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد لندن: مستعدون لأي رد حال ثبوت تورط روسيا بحادثة أيمزبوري

يذكر أن مواطنين بريطانيين نقلا إلى المستشفى، بعد العثور عليهما داخل منزلهما في مدينة إيمزبري يوم 4 يوليو الجاري، فاقدي الوعي. وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة البريطانية عن إصابتهما بالمادة الكيميائية السامة، التي يطلق عليها اسم "نوفيتشوك"، وهي ذات المادة التي سمم بها في مارس الماضي رجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة ساليزبوري المجاورة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا