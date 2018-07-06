الشرطة البريطانية: التحقيق في حادث إيمزبري سيستغرق أشهرا

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة أن التحقيق في حادث تسمم مواطنين بريطانيين اثنين بما يقال إنه غاز "نوفيتشوك" المؤثر في الأعصاب، سيستغرق أشهرا.

وجاء في بيان للشرطة أنه "نظرا للتحديات الاستثنائية التي تواجه هذه القضية، من المتوقع أن يستمر عمل الشرطة أسابيع أو أشهرا حتى إتمامه".

وأضاف البيان أن "التحقيق لا يزال يركز على تحديد مصدر التسميم بأسرع ما يمكن".

ويشارك في التحقيق أكثر من 100 محقق من شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية وشرطة مقاطعة ويلتشاير التي وقع فيها الحادث.

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يذكر أن مواطنين بريطانيين نقلا إلى المستشفى، بعد العثور عليهما داخل منزلهما في مدينة إيمزبري يوم 4 يوليو الجاري، فاقدي الوعي. وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة البريطانية عن إصابتهما بالمادة الكيميائية السامة، التي يطلق عليها اسم "نوفيتشوك"، وهي ذات المادة التي سمم بها في مارس الماضي رجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة ساليزبوري المجاورة.

المصدر: وكالات