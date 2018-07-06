لندن: مستعدون لأي رد حال ثبوت تورط روسيا بحادثة أيمزبوري

أعلن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أمس الخميس، أن بلاده ستنظر في اتخاذ جميع التدابير الممكنة في حال ثبوت تورط روسيا بحادثة التسميم التي وقعت في مدينة أيمزبوري.

ورد جاويد على سؤال نائب برلماني بريطاني حول مدى استعداد لندن للتنسيق مع حلفائها لمواجهة موسكو في حال ثبوت تورطها في تسميم شخصين في أيمزبوري قائلا، إن بريطانيا ستكون جاهزة لكافة السيناريوهات.

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وأضاف الوزير أن مسألة ضمان الأمن الاجتماعي ومساعدة ضحيتي التسميم تكتسب أهمية خاصة الآن، واصفا "أعمال روسيا المتعلقة باستخدام الكيميائي بالوحشية وغير الإنسانية".

وتابع جاويد قوله: "أنا متأكد أننا سنستطيع التحدث عن خياراتنا في المستقبل بعد توفر معلومات جديدة نتيجة التحقيقات".

وفي نفس الوقت شدد وزير الداخلية على أن السلطات الروسية أطلقت ما وصفه بحملات إعلامية مضللة بعد حادثة أيمزبوري.

ووفقا لمعطيات الشرطة البريطانية فإن المادة السامة التي استخدمت في أيمزبوري هي نفس المادة الكيميائية التي تم اللجوء إليها في تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بمدينة سالزبوري في مارس الماضي.

يذكر أن بريطانيا طردت عشرات الدبلوماسيين الروس بعد حادثة سالزبوري، فيما تنفي موسكو جميع الاتهامات، وتدعو إلى تحقيق مشترك وشفاف في القضية.

المصدر: وكالات