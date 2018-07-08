كيم يتغيّب عن إحياء ذكرى رحيل جده

تغيب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الأحد، عن حضور مراسم إحياء ذكرى رحيل جده مؤسس الدولة كيم إيل سونغ.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن مسؤولين شماليين كبارا في الحكومة والجيش قاموا بزيارة قصر الشمس "كومسوسان"، حيث يرقد ضريحا الزعيمين كيم جونغ إيل وإيل سونغ، ووضعوا إكليلا من الزهور عند تمثال الأخير بالنيابة عن كيم للتعبير عن تقديره لجده.

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جدير بالذكر أن كيم اعتاد دوما الحضور والمشاركة في هكذا مناسبات والتي كان آخرها في أبريل الماضي، حينما توجه إلى قصر الشمس لإحياء عيد "يوم الشمس" (ميلاد جده) أهم الأعياد الرسمية في البلاد.

المصدر: "يونهاب"