كوريا الشمالية.... حفيد الشمس في قصر الشمس

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الاثنين، قصر الشمس في بيونغ يانغ، وذلك لإحياء ذكرى ميلاد جده مؤسس الدولة كيم إيل سونغ.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الاثنين، إن كيم قام بزيارة لقصر "كومسوسان"، الذي يضم بين جدرانه ضريح الزعيمين كيم جونغ إيل وكيم إيل سونغ، بمناسبة عيد "يوم الشمس" أهم الأعياد الرسمية في البلاد.

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وأضافت أن الزعيم الشمالي وضع إكليلا من الزهور عند تمثالي جده ووالده في القصر المذكور للتعبير عن تقديره لهما.

واحتفلت كوريا الشمالية الأحد 15 أبريل، بعيد ميلاد كيم إيل سونغ، مؤسس الدولة وجد زعيم البلاد الحالي.

وشهدت بيونغ يانغ السبت الماضي اجتماعا رسميا بهذه المناسبة، ألقى خلاله كيم جونغ أون، كلمة لم يتطرق فيها إلى النجاحات التي حققتها بلاده في البرامج النووية والصاروخية، كما جرت العادة طيلة السنوات الماضية.

المصدر: وكالات