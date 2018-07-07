 حريق داخل استوديو سينمائي شهير في روما

أفادت صحيفة "Corriere della Sera"، بأن حريقا شب ليلة السبت في أجنحة استوديو "تشينيتشيتا" السينمائي الشهير وسط العاصمة الإيطالية روما.

ووفقا لمعطيات الصحيفة الإيطالية، فقد أتلف الحريق أجزاء من المباني والمعدات، برغم مكافحته من قبل 10 فرق إطفاء، تمكنت من إخماد ألسنة اللهب في ساعات الصباح بعد عمل مضن وشاق.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه لم يصب أحد من موظفي الاستوديو ورجال الإطفاء بأذى، ولم تكشف التحقيقات الأولية بعد عن سبب الحريق.

وعمل في الاستوديو العريق الذي افتُتح عام 1937 من القرن الماضي مخرجون مشهورون أمثال فيديريكو فيليني، و لوكينو فيسكونتي، و سيرجو ليوني، وفرنسيس فورد كوبولا وصور فيه المخرج الروسي تيمور بيك مامبيتوف أحد أفلامه.

المصدر: تاس