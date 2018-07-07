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مدفيديف ينوب عن بوتين إلى مراسم تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا

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مدفيديف ينوب عن بوتين إلى مراسم تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا
AFP ADEM ALTAN
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن المكتب الصحفي للحكومة الروسية أن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف سيحضر على رأس وفد روسي رفيع، مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا لولاية ثانية في الـ9 من الشهر الجاري.

وسيؤدي الرئيس التركي اليمين الدستورية أمام البرلمان الاثنين القادم لولاية رئاسية ثانية، بعد إعادة انتخابه الشهر الماضي وبسلطات معززة بموجب الدستور المعدّل الذي ينقل البلاد إلى نظام الرئاسة التنفيذية.

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ومن المنتظر أن يدلي أردوغان بكلمته خلال مراسم التنصيب، التي من المتوقع أن يحضرها عدد من القادة الأجانب.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن أوآخر الشهر الماضي فوز أردوغان بنسبة 53 في المئة، بعد فرز معظم أصوات الناخبين.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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