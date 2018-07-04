صلاحيات جديدة لأردوغان تعزز مكانته

نشرت الجريدة الرسمية التركية اليوم الأربعاء مرسوما يتضمن نقل بعض الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية في ضوء انتقال البلاد إلى نظام الرئاسة التنفيذية الذي أقرته الانتخابات الأخيرة.

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ويُدخل المرسوم تعديلا على القوانين التي يعود تاريخها من عام 1924 إلى 2017 سيغير الإشارة من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إلى الرئيس ومكتب الرئيس.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، الأسبوع الماضي، فوز رجب طيب أردوغان، بولاية رئاسية ثانية، بنسبة 53 في المئة بعد فرز أغلب أصوات الناخبين، مؤكدا أن هذه النسبة ستجنب أردوغان أن يخوض جولة إعادة.

المصدر: رويترز