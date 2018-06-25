الإعلان رسميا عن فوز أردوغان في الانتخابات التركية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية اليوم الاثنين فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، بعد حصوله على معظم الأصوات.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن للصحفيين: "انتهينا من فرز 99.91% من أصوات الانتخابات الرئاسية حتى الآن، والأصوات المتبقية لن تؤثر على النتيجة".

وأشار إلى أن الأحزاب التي استحقت دخول البرلمان هي "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" و"إيي" و"الحركة القومية" و"السعادة".

وأكد غوفن أن اللجنة حريصة على إبلاغ الأحزاب السياسية التركية بالنتائج المدرجة على نظامها الخاص بالانتخابات، فور وصولها.

وذكر أن إجمالي عدد الناخبين المصوتين في الداخل، بلغ 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخبا، فيما بلغ عدد المصوتين في الخارج مليونين و25 ألفا و666 ناخبا وأوضح أن اللجنة ستعلن عن النتائج النهائية خلال "10 أو 11 يوما".

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وشهدت تركيا أمس الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88%، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج الأولية، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة رجب طيب أردوغان على 52.55% من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجه على 30.67% من الأصوات.

المصدر: الأناضول