رئيس الفلبين: "سأستقيل إذا ثبت وجود الله"

تعهد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بتقديم استقالته إذا أثبت أحدهم "وجود الله" خالق الكون.

وذكرت "أسوشييتد برس"، أن دوتيريتي تطرق خلال كلمة له مساء الجمعة في مدينة دافاو، إلى الخطيئة الأصلية في المسيحية، متسائلا: "أين هو منطق وجود الإله؟".

وتابع: "إذا كان هناك شخص واحد يستطيع إثبات أنه قادر على التحدث مع الرب ورؤيته من خلال صورة أو التقاط سيلفي معه، فإنني سأستقيل فورا".

مع ذلك، افترض دوتيريتي أنه لا بد من وجود إله أو كائن أعلى لمنع مليارات النجوم وغيرها من الأجسام السماوية من التصادم بوتيرة كانت ستهدد مصير البشرية منذ زمن طويل.

الأسبوع الماضي، أثارت تصريحات مماثلة لدوتيرتي، نعت فيها الرب بـ"السخيف"، انتقادات لاذعة له حتى من بعض حلفائه السياسيين، فيما وصفه أحد الأساقفة الكاثوليك بـ"المريض نفسيا".

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من جهته، دافع المتحدث الرئاسي هاري روكي عن تصريحات دوتيرتي قائلا: "الرئيس له الحق في التعبير عن رأيه بشأن الدين".

وأضاف روكي أن تصريحات دوتيرتي "تأتي على خلفية تعرضه لاعتداء جنسي في صغره على يد كاهن مسيحي".

تجدر الإشارة أن نحو 80% من سكان الفلبين البالغ عددهم نحو 103 ملايين نسمة يعتنقون المسيحية، فيما يدين بالإسلام ما بين 5 و10% منهم.

المصدر: أسوشيتد برس