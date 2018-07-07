صعود أسهم "فيسبوك" يرفع زوكربيرج إلى المركز الثالث بين أثرياء العالم

صعدت أسهم شبكة التواصل الاجتماعي" فيسبوك" أمس الجمعة بنسبة 2.4 في المئة، وسمح ذلك لمؤسسها مارك زوكربيرج بالارتقاء على سلم الثراء واحتلال المركز الثالث بين أثرياء العالم.

وانتقل مارك زوكربيرج في القائمة التي أعدتها وكالة بلومبرغ إلى المركز الثالث، متقدما على المستثمر الأمريكي وارن بافيت، حيث صارت ثروة مارك زوكربيرج تقدر بـ 81.6 مليار دولار.

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ويتصدر قائمة الأثرياء بلا منازع، رئيس شركة "أمازون" جيفري بيزوس بثروة تبلغ 142 مليار دولار، فيما يشغل المركز الثاني بيل غيتس صاحب ومؤسس مايكروسوفت.

المصدر: فيستي رو