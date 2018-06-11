من هو أغنى مليارديرات التكنولوجيا لعام 2018؟

كشف تقرير جديد عن ثروات أغنى مليارديرات العالم في مجال التكنولوجيا، ضم كلا من مارك زوكربيرغ، ورئيس أمازون جيف بيزوس، وبيل غيتس ولاري بيدج من غوغل.

إقرأ المزيد

وصنف التقرير ثروات أقطاب التكنولوجيا من حيث صافي ثرواتهم وهم في الترتيب أدناه من الأقل إلى الأكثر ثراء:

4- لاري بيدج: 52.2 مليار دولار

تعود ثروته إلى أرباح الشركة الأم "غوغل ألفابيت" والتي تمتلك نظام تشغيل أندرويد للهواتف الجوالة، والمساعد المنزلي الذكي الرائد "Nest".

وشارك بيدج في تأسيس عملاق البحث مع زميله في جامعة ستانفورد، سيرغي برين، وابتكرا معا نظام ترتيب الصفحات من غوغل، وهي خوارزمية ترتيب البحث التي تدعم موقع "Google.com".

وكان بيدج أول رئيس تنفيذي لشركة غوغل إلى أن تنحى عن منصبه في عام 2001، ثم عاد إليه في عام 2011، قبل أن يتنحى مرة أخرى في عام 2015، ليترأس الشركة الأم "ألفابيت".

3- مارك زوكربيرغ: 72.1 مليار دولار

على الرغم من سلسلة فضائح طالت شركة فيسبوك خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه خلال جلسة استجواب رئيسها التنفيذي من قبل الكونغرس الأمريكي، حصل زوكربيرغ على مبلغ ملياري دولار، بعد ان ارتفعت أسهم شركته بناء على أدائه الواثق خلال الاستجواب.

ويملك زوكربيرغ ما يقارب 17% من جميع أسهم فيسبوك، وقد نمت الشركة لتصبح أكبر الشبكات الاجتماعية بتحقيقها 2.2 مليار مستخدم، منذ إطلاقها، عام 2004.

إقرأ المزيد

2- بيل غيتس: 93.2 مليار دولار

يترأس غيتس حاليا مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية، وهي أكبر مؤسسة من نوعها في العالم، إلا أنه يعرف بأنه المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت مع بول آلن، في عام 1975.

وما يزال غيتس يترأس مجلس إدارة الشركة، بينما يتولى الرئاسة التنفيذية ساتيا نادلا.

ويمتلك غيتس 1% فقط من أسهم مايكروسوفت، حيث اكتسب معظم ثروته من خلال مزيج من الأسهم والأصول الأخرى.

1- جيف بيزوس: 139 مليار دولار

الملياردير العصامي الذي أسس شركة أمازون العملاقة في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في مرآب عام 1994، يتصدر قائمة أغنى مليارديرات التكنولوجيا لعام 2018، فضلا عن أنه يتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم.

وخلال هذا العام فقط، ارتفعت ثروته بمقدار 40 مليار دولار، وذلك بفضل ارتفاع سعر سهم شركته من 1200 دولار في بداية عام 2018 إلى نحو 1700 دولار للسهم الواحد في الآونة الأخيرة، أي أنها حققت زيادة تبلغ حوالي 40%.

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني