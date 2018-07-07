صواريخ جافلين الأمريكية تخذل الجيش الأوكراني

عجزت صواريخ جافلين الأمريكية عن الإقلاع بعد إطلاقها، وأخفقت في الانطلاق في اتجاه أهداف عدوها المفترض.

وجاء في رسالة حررها أوليغ كوروستيلوف رئيس مكتب التصميمات العسكرية الأوكراني "لوتش" إلى ألكسندر تورتشينوف رئيس مجلس الأمن والدفاع الأوكراني: لقد سجلنا قصورا في أداء صواريخ جافلين، يعود لخلل تعانيه محركاتها.

وأضاف: كما تبين لنا، أن هذه المحركات منتهية الصلاحية، ولكن تم تمديد فترة استخدامها بقرار من المصنع المنتج لها، عشية إرسالها إلى أوكرانيا.

وأوصى كوروستيلوف، بعدم استخدام هذه المنظومات الصاروخية في ساحات المواجهة، "لأن محركاتها تحتاج للمزيد من الاختبارات والفحص، وقد يؤدي استخدامها إلى مقتل مستخدميها الأوكرانيين".

وفي التعليق على هذه الرسالة، أكد مجلس الأمن والدفاع الأوكراني، أنها "مزيفة وتأتي ضمن ما تروج له الأجهزة الأمنية الروسية المختصة".

يشار إلى أن واشنطن، كانت قد أعلنت العام الماضي نيتها تزويد أوكرانيا بالصواريخ المحمولة المضادة للدبابات من طراز جافلين، وشرعت مؤخرا في تنفيذ وعودها، وذلك لـ"تمكين قوات كييف من مكافحة العناصر الانفصالية المدعومة من روسيا في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، ووقف أي زحف محتمل للجيش الروسي على دونباس وباقي أراضي أوكرانيا".

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موسكو من جهتها، حذرت واشنطن غير مرة من مغبة إمداد كييف بالسلاح، تفاديا لتأجيج النزاع في دونباس، وتؤكد أنها لن تترك أهل جنوب شرقي أوكرانيا لتنفرد بهم قوات كييف، مهما كان.

المصدر: نوفوستي





