تحطم مقاتلة ميغ بولندية ومقتل طيارها

تحطمت طائرة حربية بولندية من طراز "ميغ-29" وقتل طيارها، خلال تحليق ليلي قرب مدينة ساكوفكو شمالي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع البولندية: "خلال تحليق ليلي، تحطمت طائرة "ميغ-29" بولندية، وقفز طيارها بالمظلة قرب مدينة ساكوفكو على بعد 18 كيلومترا من مالبورك شمال البلاد. وعثر رجال الإنقاذ على جثة الطيار في وقت لاحق".

وذكرت وزارة الدفاع البولندية، أن الطيار الذي لقي مصرعه كان قد حلّق لأكثر 850 ساعة طيران خلال مسيرته، منها أكثر من 600 ساعة على متن طائرات "ميغ -29 ".

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وأشارت إلى أن الطيار المذكور شارك على متن هذا النوع من الطائرات الحربية، في مناورات وطنية ودولية متعددة.

وذكرت، أن الجيش البولندي أخضع مؤخرا سربا من مقاتلاته "ميغ-29"، في مؤسسة WZL in2 البولندية لأعمال صيانة دورية، استخدم فيها قطع غيار ووثائق تقنية أوكرانية، دون اللجوء إلى الشركة الروسية المنتجة لهذا النوع من الطائرات.

المصدر: وكالات





