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مصرع 3 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في تايلاند

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مصرع 3 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في تايلاند
Reuters
طائرة تابعة لسلاح الجو التايلاندي- أرشيف
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سقطت طائرة دورية خفيفة تابعة للقوات البرية التايلاندية أمس الخميس في منطقة جبلية على حدود تايلاند وميانمار، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، فيما نجا راكبها الرابع.

وذكرت قيادة الجيش التايلاندي، أن الطائرة كانت تنفذ مهمة مراقبة على الحدود وتألف طاقمها من طيارين وضابطي مراقبة.

واختفت الطائرة من على الرادار في الساعة الحادية عشرة من صباح أمس بالتوقيت المحلي.

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وعثر رجال الإنقاذ على حطامها في الأدغال الجبلية على الحدود بين تايلاند وميانمار وتم نقل الناجي الوحيد إلى المستشفى، إثر إصابته بحروق شديدة.

المصدر: نوفوستي




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