ترامب.. كنت مستعدا طول عمري للقاء بوتين

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون لقاؤه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثمرا، مشيرا إلى أنه كان مستعدا للقاء الرئيس الروسي طوال حياته.

وقال ترامب في اجتماع حاشد في ولاية مونتانا شمال غرب الولايات المتحدة الخميس: "سألتقي قريبا بوتين وسيجري كل شيء بشكل رائع"، ووصف الذين يعارضون التطبيع مع روسيا والصين بـ"الحمقى".

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واستخدم ترامب لهجة ساخرة في الرد على أسئلة طرحها صحفيون بشأن افتقاره للخبرة، والإعداد للقاء بوتين قريبا، قائلا: "بوتين مستعد ولكن هل سيكون ترامب مستعدا؟".

وتابع: "هل سأكون جاهزا؟ أنا مستعد تماما. لقد أعددت نفسي طوال حياتي لهذا النوع من الأمور"، منددا مرة أخرى بـ"عدم أمانة" الصحفيين.

وأضاف: "تعرفون أن الرئيس بوتين من الـ "كي جي بي" (جهاز الاستخبارات السوفيتي) .. صدقوني كل شيء سيكون على ما يرام! .. ربما ينتهي بي الأمر بإقامة علاقة جيدة مع بوتين".

من جهتها أشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أنه سيتم التطرق خلال اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب في 16 يوليو في هلسنكي إلى الوجود الإيراني في سوريا.

المصدر: وكالات