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الحرس الثوري الإيراني: إما أن يستخدم الجميع مضيق هرمز أو لا أحد

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الحرس الثوري الإيراني: إما أن يستخدم الجميع مضيق هرمز أو لا أحد
Reuters
القائد العام للحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري
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قال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري اليوم الخميس، إن قواته مستعدة لإغلاق مضيق هرمز إذا اقتضت الضرورة.

وأكد الجعفري في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه إذا لم تتمكن إيران من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز بسبب ضغوط أمريكية، فلن يُسمح لأي دولة أخرى في المنطقة بذلك.

وتأتي تصريحات الجعفري تأكيدا لما صرح به الرئيس الإيراني حسن روحاني أول أمس الثلاثاء، فقد هدد بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة إذا مضت واشنطن قدما في هدفها المتمثل في إجبار جميع الدول على وقف شراء النفط الإيراني.

وفي هذا السياق، رد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوربن، على تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور شحنات النفط في المضيق إذا حظرت واشنطن مبيعات النفط الإيراني، قائلا :" البحرية الأمريكية مستعدة لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة".

وأضاف المتحدث العسكري الأمريكي: "الولايات المتحدة وشركاؤها يوفرون ويعززون الأمن والاستقرار في المنطقة. ومستعدون معا لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة حيثما يسمح القانون الدولي".

المصدر: وكالات

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