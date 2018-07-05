سلوفاكيا بصدد نقل سفارتها في تل أبيب إلى القدس

أعلن رئيس برلمان سلوفاكيا أندريه دانكو أن بلاده تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

كما أشار دانكو الذي يزور إسرائيل حاليا، إلى رغبة سلوفاكيا في فتح مركز ثقافي لها في القدس أيضا، حسبما أفادت صحيفة "إسرائيل هايوم" اليوم الخميس.

وتسير براتيسلافا بذلك على خطى جارتها براغ في توسيع حضورها الدبلوماسي في القدس، حيث كشف الرئيس التشيكي ميلوش زيمان في أبريل الماضي، عن نية بلاده فتح قنصلية ومركز ثقافي في القدس، إضافة إلى نقل سفارتها إلى المدينة المقدسة.

وكانت الولايات المتحدة الدولة الأولى التي قررت نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في ديسمبر الماضي، لتتبعها غواتيمالا وبراغواي في وقت لاحق.

المصدر: انترفاكس