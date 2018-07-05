// 26.06.2018 по тикету 15478
تحطم طائرة برمائية في جنوب الصين
Reuters
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تحطمت طائرة برمائية صغيرة في إقليم هاينان بجنوب الصين. وقالت وكالة شينخوا، إن الحادث أسفر عن مصرع شخص واحد وفقدان آخر.
وذكرت الوكالة، أن الحادث، وقع يوم الأربعاء في مدينة وانينج في الصين خلال رحلة تدريبية، مشيرة إلى أن الطائرة تتبع لشركة سياحية محلية، وكان على متنها شخصان.
وتمكن رجال الإنقاذ، من إخراج جثة من المياه، ولا يزال البحث مستمرا عن الطيار الثاني. ويتواصل التحقيق لتحديد أسباب الحادث.
المصدر: نوفوستي
ادوارد سافين
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