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تحطم طائرة برمائية في جنوب الصين

أخبار العالم

تحطم طائرة برمائية في جنوب الصين
Reuters
صورة ارشيفية لطائرة برمائية
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تحطمت طائرة برمائية صغيرة في إقليم هاينان بجنوب الصين. وقالت وكالة شينخوا، إن الحادث أسفر عن مصرع شخص واحد وفقدان آخر.

وذكرت الوكالة، أن الحادث، وقع يوم الأربعاء في مدينة وانينج في الصين خلال رحلة تدريبية، مشيرة إلى أن الطائرة تتبع لشركة سياحية محلية، وكان على متنها شخصان.

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وتمكن رجال الإنقاذ، من إخراج جثة من المياه، ولا يزال البحث مستمرا عن الطيار الثاني. ويتواصل التحقيق لتحديد أسباب الحادث.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

 

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