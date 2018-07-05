الصين تحول صحارى عربية إلى ربوع خضراء! (صورة)

يخطط باحثون صينيون لتحويل صحراء أبو ظبي الرملية إلى سهول خضراء، في محاولة لتطبيق تكنولوجيا جديدة في إحدى أقسى المناطق الجغرافية مناخا على وجه الأرض.

ويراهن الصينيون على نجاح المشروع المرتقب في الإمارات بعد نجاح تطبيقه في صحراء "غوبي" الصينية، إذ تم تحويل جزء كبير منها إلى سهول خضراء تملؤها الأعشاب والأزهار.

Winemakers have spotted great potential in the boundless Gobi Desert in NW China's Xinjiang Uygur autonomous region. #desert — China Daily (@ChinaDailyUSA) July 4, 2018

كما تعمد الخطة الصينية إلى استخدام الصحراء العربية في الزراعة التجارية، وهو الأمر الذي يشكك فيه بعض الخبراء، إذ يعتقدون أن تطبيق الأمر ممكن في الصحراء، لكن على مساحات محدودة فقط وليس على سهول ممتدة.

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وتنوي حكومة أبو ظبي منح باحثين من جامعة "تشونغينغ جياوتونغ" 10 كيلومترات مربعة من صحراء الإمارة، بغرض تحويل رمالها إلى عشب أخضر، تتخلله الشجيرات والخضروات.

وتتوقع الحكومة أن تعزز التكنولوجيا، في حال نجاحها، الأمن الغذائي للإمارات بشكل كبير، وخاصة في إنتاج محاصيل الأرز والقمح. كما تعهد المسؤولون الإماراتيون بتقديم كل ما يلزم للفريق الصيني، لكي يحقق النجاح المرجو.

المصدر: Twitter + The National