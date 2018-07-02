اكتشاف أثري جديد داخل هرم زوسر في مصر

عثرت اللجنة الأثرية العاملة في مشروع ترميم وصيانة هرم زوسر في منطقة سقارة، على تمثال للإله أوزير مصنوع من البرونز، وذلك أثناء أعمال ترميم وصيانة الواجهة الغربية للهرم.

وقال أمين عام المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري إن التمثال عثر عليه داخل فتحة صغيرة بين الكتل الحجرية الضخمة الموجودة في واجهة الهرم، مضيفا أن التمثال يمثل الإله أوزير واقفا يحمل في يد ريشة وفي اليد الأخرى صولجانا، ويرتدي تاج الأتف، وهو تاج مزدوج له ريشتان وقرنان وعليه بقايا طبقة من الجص في بعض المواضع. ويبلغ ارتفاع التمثال بالنتوء أسفل القاعدة 63 سم، وأقصى عرض 15 سم تقريبا.

وأوضح مدير منطقة آثار سقارة صبري فرج، أن التمثال يعود لعصر متأخر، ومن المرجح أن يكون أحد الكهنة قام بوضعه في هذا التجويف حفاظا عليه وتيمنا بارتباط أوزير بالعالم الآخر وعملية البعث مرة أخرى والخلود.

المصدر: وكالات