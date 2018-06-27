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"مصر للطيران" تستعد لإعادة الكنوز المصرية المنهوبة

أخبار العالم العربي

Reuters Amr Abdallah Dalsh
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أكد وزير الآثار المصري، خالد العناني أن مصر تسلمت، اليوم الأربعاء، من إيطاليا القطع الأثرية التي سبق ضبطها في مدينة نابولي الإيطالية بعد تهريبها في حقيبة دبلوماسية.

وأوضح الوزير المصري أن هذه القطع ستعود على متن طائرة مصر للطيران، خلال أيام قليلة.

واستردت مصر خلال الفترة من مارس 2016 وحتى مايو 2018، 975 قطعة أثرية، من أكثر من 10 دول مختلفة.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق، أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية قامت بإبلاغ السفارة المصرية في روما في الـ14 من مارس/آذار الماضي، بالعثور على 23 ألفا و700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية.

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المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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