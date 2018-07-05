// 26.06.2018 по тикету 15478
17 قتيلا ضحية الحر في كندا
baladnaa.com
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لقي 17 شخصا مصرعهم جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في مناطق متفرقة في كندا.
وبحسب موقع "GLOBAL AND MAIL" توفي 12 شخصا بسبب الحرارة الشديدة في منطقة مونتريال، حيث بلغت درجة الحرارة الأربعاء 40 درجة مئوية ويرجح ألا تنخفض الحرارة حتى يوم غد الجمعة، كما لقي خمسة أشخاص آخرين مصرعهم في المقاطعات الشرقية في كندا.
وبحسب مصادر محلية شهدت منطقة جنوب أونتاريو أيضا ارتفاعا في درجات الحرارة.
هذا وتتخذ السلطات المحلية إجراءات عاجلة حيث نظمت السلطات "مراكز مكيفة" لاستقبال المواطنين في كل من مونتريال وتورنتو.
المصدر: نوفوستي
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