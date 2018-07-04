موسكو: لم نوجه دعوة لساسة بريطانيين لحضور المونديال

أعلنت السفارة الروسية في لندن أن روسيا لم توجه أي دعوات إلى ساسة بريطانيين لحضور مباريات كأس العالم 2018 لكرة القدم، وأن القرار بعدم حضور البريطانيين اتخذتها سلطات المملكة.

وقال متحدث باسم السفارة الروسية لوكالة "نوفوستي"، اليوم الأربعاء: "لم توجَّه أي دعوات شخصية لساسة بريطانيين لحضور كأس العالم، حتى تسحب! والمعروف أن القرار بعدم حضور المونديال على المستوى الرسمي اتخذته لندن. بل وأكثر من ذلك، كانت دعوات تسمع في بريطانيا إلى مقاطعة بطولة كأس العالم في روسيا، وكانت وسائل الإعلام تستخدم عبارات قاتمة لوصف التحضير للبطولة".

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وأضاف الدبلوماسي أن كأس العالم حدث رياضي كبير بالنسبة للعالم بأسره.

وفي وقت سابق ادعت صحيفة "غارديان" البريطانية أن روسيا وجهت دعوة جديدة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لحضور كأس العالم بعد فوز المنتخب البريطاني على نظيره الكولومبي في مباراة ثمن النهائي.

وتابع المتحدث باسم السفارة قائلا: "على خلاف ما نقلته غارديان، لا نجرّ أحدا إلينا، لكن يسرنا أن نعطي الجميع فرصة لدعم فريقه، وهذا يشمل ممثلي بريطانيا أيضا. وإذا أبدت الشخصيات الرسمية البريطانية رغبتها في الحضور، في نهاية المطاف، فستستقبل بنفس الحفاوة التي استقبل بها لاعبو المنتخب الإنجليزي ومشجعوهم.

وقبل انطلاق كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، أعلنت الحكومة البريطانية أن مسؤوليها وأعضاء الأسرة الملكية سيقاطعون البطولة، وذلك على خلفية قناعة لندن بضلوع روسيا في تسميم رجل الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، في مدينة سالزبوري البريطانية، وهو ما تنفيه روسيا قطعيا.

المصدر: نوفوستي