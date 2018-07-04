بريطانيا.. اعتقال موظفة في مستشفى متهمة بقتل 17 طفلا

وسّعت الشرطة البريطانية نطاق التحقيق في نحو 30 حالة وفاة لأطفال وحوادث خطيرة لم تؤد إلى الموت وقعت في مستشفى تشيشير بين عامي 2015 و2016.

وأشارت شرطة مقاطعة تشيشير إلى أن التحقيق في 15 حالة وفاة وستة حوادث خطيرة، يطال حاليا 17 حالة وفاة و15 حادثا، مضيفة أن المحققين تمكنوا من المضي قدما في التحقيق.

وأكد رئيس فريق المحققين بول هيوز إلقاء القبض أمس الثلاثاء على موظفة في المستشفى لم يكشف عن اسمها بتهمة قتل ثمانية أطفال ومحاولة قتل ستة آخرين، واصفا ذلك بأنه خطوة مهمة إلى الأمام في التحقيق المستمر منذ عام 2017.

ولم يكشف الضابط ما إذا كانت المرأة المعتقلة ممرضة أو طبيبة أو موظفة غير طبية في المستشفى، مضيفا أن التحقيقات مستمرة في القضية "المعقدة والحساسة للغاية".

المصدر: إندبندنت