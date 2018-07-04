مقتل 66 صحفيا خلال 6 أشهر من عام 2018

نشرت منظمة "Press Emblem Campaign" غير الحكومية تقريرا أكد مقتل 66 صحفيا في الأشهر الستة الأولى من عام 2018 في 22 دولة.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فعالة لضمان سلامة العاملين في وسائل الإعلام بمناطق النزاع في العالم.

وأكد التقرير أن "العالم شهد مقتل 66 صحفيا منذ يناير حتى يونيو عام 2018". وهذا العدد يزيد عن عدد الصحفيين الذين لقوا مصرعهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة الثلث، حيث قتل العام الماضي 50 صحفيا.

وأضافت المنظمة أن العدد الأكبر من الصحفيين قتل في أفغانستان حيث بلغ عددهم 11 شخصا، ولقي 8 صحفيين مصرعهم في المكسيك، و7 صحفيين في سوريا، و5 صحفيين في اليمن، و4 صحفيين في الهند بما في ذلك واحد في إقليم كشمير، كما قتل 3 صحفيين في البرازيل ومثلهم في الإكوادور والفلبين.

وقتل 2 في كل من غزة وغواتيمالا وباكستان وواحد في كل من بنغلاديش وكولومبيا وهايتي وإندونيسيا والعراق وليبيريا ونيكاراغوا وروسيا والسلفادور وسلوفاكيا.

وأدان التقرير بشدة استهداف الصحفيين، ودعا الحكومات إلى تقديم المسؤولين عن مقتلهم إلى العدالة.

المصدر: تاس