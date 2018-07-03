السجن 30 سنة لعميد أثرياء البرازيل

أصدرت محكمة في البرازيل حكما بالسجن 30 سنة بحق الملياردير السابق إيكي باتيستا في قضية فساد.

ويحاكم باتيستا في قضية تقديم رشاوى لمحافظ ولاية ريو دي جانيرو سيرجيو كابرال بـ 16.5 مليون دولار. واعتقل باتيستا في عام 2017، بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه مع 8 أشخاص آخرين.

وأصدرت المحكمة كذلك حكمين بالسجن 22 سنة على كابرال والسجن 4.5 سنوات على زوجته أدريانا أنسيلمو.

جدير بالذكر أن إيكي باتيستا (61 عاما) كان رئيسا لمجموعة "EBX Group" التي كانت تضم 5 شركات عملت في قطاعات الطاقة والنفط والغاز وصناعة السفن والخدمات اللوجستية.

وفي عام 2012 كانت ثروة كابرال تقدر بـ 35 مليار دولار، حسب مجلة "فوربس"، وهو أكبر أثرياء البرازيل وأمريكا الجنوبية، واحتل المركز الـ 8 عالميا في تصنيف "فوربس" للأثرياء، لكن شركات باتيستا واجهت أزمة حادة، وخسر الملياردير أغلب ثروته بشكل كامل تقريبا، وبات حجمها لا يزيد عن مليار دولار.

المصدر: وكالات