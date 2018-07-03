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شاهد.. ترامب "مصدر إلهام" منتجي المخدرات الأمريكيين

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شاهد.. ترامب
Reuters Yuri Gripas
دونالد ترامب
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فوجئت الشرطة الأمريكية بمصادرتها كميات من الحبوب المخدرة نُقش عليها وجه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وشعار حملته الانتخابية.

ونشرت شرطة ولاية إنديانا صورا لحبوب "إكستاسي" ذات اللون البرتقالي، وعلى واجهتها وجه ترامب وعلى الطرف الخلفي عبارة "عظيمة مرة أخرى"، جزء من شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

Indiana State Police/Guardian

وضبطت الشرطة تلك الحبوب أثناء سلسلة عمليات ألقي أثناءها القبض على 129 شخصا.

وسبق أن صادرت الشرطة حبوبا مماثلة في ألمانيا العام الماضي، لكن هذه هي المرة الأولى التي تضبط فيها هذه الحبوب في الولايات المتحدة.

المصدر: غارديان

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