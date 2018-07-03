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اعتقال رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق

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اعتقال رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق
Reuters Lai Seng Sin
رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق
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قالت هيئة مكافحة الفساد الماليزية إنها اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق اليوم الثلاثاء في أعقاب تحقيق بشأن فقدان مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو 10 أعوام.

وجاء في بيان صدر عن هيئة مكافحة الفساد، أن السلطات اصطحبت نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه.

وأضاف البيان أن توجيه الاتهام الرسمي لنجيب سيتم في المحكمة غدا الأربعاء بعد احتجازه لليلة واحدة.

المصدر: رويترز

 

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