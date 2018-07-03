// 26.06.2018 по тикету 15478
اعتقال رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق
Reuters Lai Seng Sin
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgkr
قالت هيئة مكافحة الفساد الماليزية إنها اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق اليوم الثلاثاء في أعقاب تحقيق بشأن فقدان مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو 10 أعوام.
وجاء في بيان صدر عن هيئة مكافحة الفساد، أن السلطات اصطحبت نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه.
وأضاف البيان أن توجيه الاتهام الرسمي لنجيب سيتم في المحكمة غدا الأربعاء بعد احتجازه لليلة واحدة.
المصدر: رويترز
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)