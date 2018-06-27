الشرطة الماليزية تصادر ممتلكات رئيس الوزراء السابق

أعلنت الشرطة الماليزية الأربعاء أنها صادرت ممتلكات تصل قيمتها إلى 273 مليون دولار في سياق التحقيق مع رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق المتهم بالاختلاس.

وأوضح رئيس قسم الجرائم المالية في الشرطة الماليزية أمار سينغ، أن الممتلكات التي تمت مصادرتها في وقت سابق تتضمن مبالغ نقدية بقيمة 28,8 مليون دولار بـ26 عملة، وقال: "أعتقد أنها أكبر عملية مصادرة في تاريخ ماليزيا".

كما صادرت الشرطة 12 ألف قطعة مجوهرات ومئات حقائب اليد الفاخرة وأكثر من 400 ساعة تقدر قيمتها بـ19,3 مليون دولار.

وتشمل المجموعة التي ضبطت 1400 عقد و2200 خاتم وقال أمار إن أغلى قطعة هي عقد قدرت قيمته بـ1,5 مليون دولار.

وكانت الشرطة كشفت في مايو الماضي أنها صادرت حقائب يد فاخرة مليئة بالأموال والمجوهرات خلال عمليات تفتيش في إطار تحقيق في اختلاس أموال يستهدف نجيب الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2009 إلى 2018.

وتم العثور على هذه الموجودات في مبنى فاخر يشارك نجيب في ملكيته وسط العاصمة كوالالمبور.

وأعلنت الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو ويرأسها مهاتير محمد البالغ 92 عاما، أنها ترغب في استعادة أموال تم اختلاسها من الشركة العامة "1 إم دي بي" التي أسسها نجيب وتعاني من ديون كبيرة.

وهذه القضية التي تهز ماليزيا منذ سنوات، ساهمت إلى حد كبير في الهزيمة الساحقة التي مني بها التحالف السابق الذي حكم لـ61 عاما.

وبعيد تولي مهاتير السلطة، منع نجيب من مغادرة ماليزيا فيما كان يستعد للسفر إلى الخارج.