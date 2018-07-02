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اعتقال ألمانية عملت في "شرطة الأخلاق" لدى "داعش"

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اعتقال ألمانية عملت في
Reuters Ralph Orlowski
ألمانيا، أرشيف
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اعتقلت الشرطة الألمانية فتاة بالغة من العمر 27 عاما بتهمة المشاركة في أعمال تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي (داعش).

وأفاد المركز الصحفي للنيابة العامة الألمانية الفدرالية أن المتهمة (جينفر ...) اعتقلت من قبل قوات الشرطة في 29 يونيو الماضي في منطقة شفابيا (جنوب غرب البلاد)، وتم تفتيش منزلها.

وأضاف أن المرأة غادرت الأراضي الألمانية في أغسطس عام 2014 للانضمام إلى تنظيم "داعش" ووصلت العراق في سبتمبر عام 2014 عبر الأراضي التركية والسورية.

وقامت بدوريات في الحدائق في مدينتي الفلوجة والموصل لصالح "شرطة الأخلاق" التابعة لداعش، كما أنيطت بها مهمة مراقبة تقيد النساء بارتداء الملابس المحتشمة، وبقواعد السلوك المفروضة من قبل الإرهابيين. وكانت جينفر تحصل على راتب شهري يتراوح ما بين 70 و100 دولار أمريكي مقابل عملها هذا.

وفي نهاية يناير عام 2016 زارت المتهمة السفارة الألمانية في أنقرة للحصول على جواز سفر جديد. وبعد خروجها من مبنى السفارة اعتقلها أفراد قوات الأمن التركية لتسليمها فيما بعد إلى ألمانيا.

ويوم السبت الماضي أصدر قاض في المحكمة العليا الفدرالية في ألمانيا أمرا رسميا باعتقالها.

المصدر: نوفوستي

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