كيم يعفو عن ضابط رفيع ويعيده إلى منصبه

عفى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عن الجنرال السابق هوانغ بيونغ سو، الذي تم فصله من الخدمة العام الماضي.

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وظهر الجنرال، الذي قاد المكتب السياسي للجيش الكوري الشمالي وكان ضمن اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم قبل إقالته، ظهر في تقارير وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ برفقة كيم في جولات تفتيشية لمواقع مؤخرا.

ورغم أن موقعه ودوره الحاليين ما زالا غير واضحين، فقد كان مؤخرا من بين حاشية زعيم كوريا الشمالية عندما زار إقليم سيندو بالقرب من الحدود مع الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم السبت.

وكانت أول إشارة مباشرة من وسائل الإعلام الرسمية إلى أنشطة هوانغ منذ 12 أكتوبر 2017، عندما حضر الاحتفال بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس أكاديمية ثورة مانكيونغداي وأكاديمية ثورة كانغبانسوك، وهذا يعني أنه عاد ليحتل منصب رفيع في الحزب والدولة.

المصدر: يونهاب