"مذكرة سرية" تطيح بسفير فرنسا في هنغاريا

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نهاية الأسبوع الماضي، سفيرا جديدا لبلاده في هنغاريا بعد تسرب مذكرة سرية إلى الصحافة أشاد فيها السفير السابق بسياسة هنغاريا حول الهجرة.

ونشرت صحيفة فرنسية رسمية السبت الماضي مرسوما عين فيه ماكرون باسكال أندريباني سفيرا فرنسيا جديدا في بودابست، بدلا من السفير اريك فورنيي الذي سيقوم بوظائف أخرى.

وجاء ذلك بعد أن كتب فورنيي في مذكرة سرية أرسلها لماكرون يوم 18 يونيو الماضي ونشرها فيما بعد موقع "Mediapart" للتحقيقات، كتب أن هنغاريا مثال للتعامل مع المهاجرين، مضيفا أن الاتهامات بالشعبوية الموجهة إلى رئيس وزرائها فيكتور أوربان كانت مزورة من قبل وسائل الإعلام.

كما صرح السفير الفرنسي السابق بأن وسائل الإعلام الفرنسية التي تتهم هنغاريا بمعاداة السامية، تحاول بمثل هذه الصورة صرف الانتباه عن "معاداة السامية الحقيقية" المتأتية من "المسلمين في فرنسا وألمانيا".

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ردا على سؤال صحفي حول هذه المذكرة الجمعة الماضية إنه لا يؤيد موقف السفير فورنيي وأن محتوى مذكرته السرية لا تعكس الموقف الفرنسي الرسمي.

وأضاف: "إذا أعلن السفير موقفه علنا فيعني قد أقيل فورا".

المصدر: رويترز