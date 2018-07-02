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ترامب في حفل زفاف على غير موعد!

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ترامب في حفل زفاف على غير موعد!
iz.ru
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وجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه فجأة في صالة يجري فيها حفل زفاف، ما شكل مفاجأة كبيرة للعريسين والمدعوين.

وذكرت بوابة "TMZ" أن الحادثة حصلت في نادي ترامب للغولف بالملعب الوطني في نيوجرسي، حيث وصل الرئيس الأمريكي على متن طائرة مروحية، من دون سابق إنذار، ودخل القاعة التي أقيمت بها مراسم العرس.

ترامب لم يعامل من قبل العروسين كضيف غير مرغوب به، فقد تعالت صيحات الحاضرين، حسب مقطع فيديو، تقول له مرحبة: "نحن نحبك".

بدوره، أخذ الرئيس الأمريكي وعدا من أحد الحاضرين بأن يتولى رعاية العروسين، وقد صافح العريس واحتضن العروس مقبلا إياها على خدها، وقوبل ذلك بموجة من التصفيق الحار وصيحات الاستحسان من قبل المحتفلين، وغادر ترامب القاعة بعد التقاط صورة جماعية.

المصدر: iz.ru

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