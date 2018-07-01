نتنياهو يهاجم إيران ويؤكد مواصلة استهداف وجودها العسكري في سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الضغط الاقتصادي التي تمارسه واشنطن ضد النظام الإيراني يتزامن مع منع إسرائيل القوات الإيرانية من التموضع في أي جزء من سوريا.

وأضاف نتنياهو في تصريح في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت صباح اليوم الأحد في مقر رئاسة الوزراء، إن "النظام الإيراني يدرك جيدا ويشعر بتجديد العقوبات الاقتصادية التي ستفرض عليه قريبا"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد الإيراني يشهد تراجعا ملموسا، ويجب مشاهدة المعطيات للاطلاع على حقيقةً ما يجري هناك".

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهاماته لطهران بـ"صرف مليارات الدولارات على دعم الإرهاب في المنطقة وفي العالم وعلى ممارسة العدوان في المنطقة، بدلا من صرفها على المواطنين الإيرانيين، والمواطنون الإيرانيون يحتجون على ذلك وهم على حق".

وقال إن "التغيير الذي طرأ في الموقف الأمريكي حيال إيران يشكل انعكاسا استراتيجيا في وضع إسرائيل، مضيفا: "هدفنا لا يزال كما كان: أولا، منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية، وثانيا، كسر آلية الأموال التي منحتها الاتفاقية النووية لإيران والتي تمول عدوانها في المنطقة، بما في ذلك في سوريا".

وحول الأوضاع في الجنوب السوري قال نتنياهو إن إسرائيل ستواصل الدفاع عن حدودها وتقديم المعونات الإنسانية، دون السماح بالدخول إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأكد أن تل أبيب ستطالب بتطبيق اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 مع الجيش السوري بحذافيرها.

المصدر: RT