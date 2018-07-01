نتنياهو: نطالب بتطبيق اتفاق فك الاشتباك مع الجيش السوري

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته تطالب بتطبيق اتفاق فك الاشتباك مع الجيش السوري المؤرخ عام 1974، وتعهد بمنع تسلل اللاجئين من جنوب سوريا إلى إسرائيل.

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وقال نتنياهو، في تصريحات أدلى بها في مستهل جلسة أسبوعية للحكومة الإسرائيلية عقدت صباح اليوم الأحد في مقر رئاسة الوزراء بالقدس: "فيما يتعلق بجنوب سوريا سنواصل الدفاع عن حدودنا. سنقدم المعونات الإنسانية بقدر ما نستطيع، لكننا لن نسمح بالدخول إلى أراضينا".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل "ستطالب بتطبيق اتفاقية فك الاشتباك من عام 1974 مع الجيش السوري بحذافيرها".

وتابع نتنياهو موضحا: "إنني أجري اتصالات مستمرة مع البيت الأبيض ومع الكرملين في هذا الشأن ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع يجريان اتصالات مماثلة مع نظيريهما في الولايات المتحدة وفي روسيا على حد سواء".

وأبرمت اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو 1974 بجنيف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة لتنهي رسميا حرب أكتوبر 1973.

وتأتي تصريحات نتنياهو في الوقت الذي يشن فيه الجيش السوري عملية واسعة في محافظة درعا جنوب سوريا، قرب الحدود مع إسرائيل، ضد فصائل المسلحين بالتزامن مع جهود حكومة البلاد وروسيا لإبرام اتفاقات المصالحة مع المجموعات غير المصنفة بالإرهابية في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أنه من المقرر أن يلتئم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الأحد لبحث جاهزية الجبهة الداخلية في التعامل مع سيناريو تصعيد الأوضاع على الحدود السورية.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي + RT