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إيران: دعوة ترامب بمثابة مطالبة السعودية بترك "أوبك"

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إيران: دعوة ترامب بمثابة مطالبة السعودية بترك
Reuters Jonathan Ernst
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
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شددت إيران على أن مناشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية رفع إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا هي بمثابة مطالبة الرياض بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

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وقال مندوب إيران لدى المنظمة حسين كاظمبور أردبيلي إن السعودية لا تملك إمكانات لزيادة مستوى إنتاجها النفطي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تخالف الاتفاقات المبرمة داخل المنظمة، وذلك حسب وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية

وأوضح المسؤول الإيراني أن أعضاء "أوبك"، أثناء اجتماع عقدوه في فيينا الأسبوع الماضي اتفقوا على إبقاء سقف الإنتاج على مستوى 1.2 مليون برميل يوميا، وأقصى مستوى إنتاج على مستوى 32.5 مليون برميل.

وأعلن ترامب على حسابه في "تويتر" أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق، في اتصال هاتفي معه اليوم، على زيادة حجم الإنتاج النفطي للمملكة بمليوني برميل، لتعويض الخسائر الناجمة عن الاضطرابات في فنزويلا وإيران.

المصدر: شاما

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