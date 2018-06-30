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الملك سلمان يستجيب لمناشدة ترامب ويرفع الإنتاج

مال وأعمال

الملك سلمان يستجيب لمناشدة ترامب ويرفع الإنتاج
Reuters Jonathan Ernst
دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق على زيادة إنتاج النفط في المملكة بمقدار مليوني برميل يوميا.

وذكر ترامب في تغريدة منشورة على حسابه في "تويتر" أنه ناشد الملك السعودي، أثناء مكالمة أجراها معه قبل قليل، زيادة حجم الإنتاج بنحو مليوني برميل، لتعويض الخسائر الناجمة عن "المشاكل والاضطرابات في فنزويلا وإيران"، مؤكدا أن العاهل السعودي وافق على هذه الدعوة.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن الاتصال الهاتفي بين الملك سلمان وترامب تناول العلاقات المتميزة بين الدولتين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وأكد الزعيمان، حسب البيان السعودي، على ضرورة بذل الجهود حفاظا على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى المساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.

ولم تذكر الوكالة السعودية الاتفاق الذي أعلن ترامب عن بلوغه.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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