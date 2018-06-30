بالفيديو.. تحطم صاروخ ياباني بعد ثوان من إطلاقه

أعلنت الحكومة اليابانية عن تحطم صاروخ صباح اليوم السبت، من موقع اختبار ببلدة تايكي في جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان، بعد ثوان من إطلاقه في الفضاء الخارجي.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن السلطات لم تبلغ عن وقوع إصابات بسبب انفجار الصاروخ مومو-2 وطوله حوالي 10 أمتار وقطره 50 سنتيمترا ويبلغ وزنه طنا واحدا.

وأعرب المشاركون في مشروع إطلاق الصاروخ عن صدمتهم واستيائهم الشديد إذ يشير التحطم إلى أن الطريق باتت معقدة.

وقال تاكاهيرو ايناغاوا رئيس شركة انستيلار تكنولوجيز في مؤتمر صحفي: "لم أستطع أن أفهم على الفور ما حدث، إنه فشل غير مسبوق"، مبديا استعداده للقيام بمحاولة أخرى، قائلا: "علينا إيجاد حلول لتطوير الصاروخ قبل الإطلاق الثالث، وذلك بعد فشل المحاولة الأولى والثانية".

المصدر: وكالات