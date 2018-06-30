بلا إعلان.. البنتاغون يدخل تعديلا مبدئيا في قائمة أولوياته

رصدت وسائل إعلام أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أدخلت، تعديلا مبدئيا في القائمة الرسمية لمهامها، من دون أن تعلن عن ذلك رسميا.

وأشارت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إلى أن البنتاغون شطب من قائمة مهامه مصطلح "ردع الحرب" ووضع مكانه مصطلح "دعم النفوذ الأمريكي في الخارج".

وأوضحت الصحيفة أن النسخة السابقة من قائمة مهام البنتاغون، التي تم إقرارها قبل سنين كانت تنص على أن مهمة وزارة الدفاع تكمن في "تهيئة قوات مسلحة لردع الحرب وضمان أمن الدولة"، بينما أصبحت في النسخة الجديدة "تهيئة قوات قتالية مشتركة لضمان أمن الدولة ودعم النفوذ الأمريكي في الخارج".

وأكدت الصحيفة أن هذا التعديل أدخل في أوائل الشهر الجاري، لكن دون أي إعلان عن ذلك.

ولم يصدر البنتاغون أي تعليق ردا على خبر الصحيفة.

المصدر: إندبندنت