الولايات المتحدة.. اعتقال أكثر من 500 امرأة احتججن على سياسة ترامب بشأن الهجرة

أوقفت الشرطة الأمريكية أكثر من 500 امرأة بينهن عضو في الكونغرس الأمريكي في مبنى الكابيتول، خلال مشاركتهن في تظاهرة احتجاجا على سياسة ترامب المتشددة المتعلقة بالهجرة.

إقرأ المزيد

وأدت سياسة ترامب المتشددة إلى فصل الآلاف من أفراد الأسر على الحدود مع المكسيك.

وقالت شرطة الكابيتول إنه تم توجيه تهمة التظاهر من دون ترخيص لـ575 شخصا كانوا يشاركون في اعتصام في باحة أمام أحد مباني مجلس الشيوخ.

كما أفادت قوات الأمن الأمريكية بأنه قد تم إخطار النساء اللواتي تم توقيفهن بالتهمة التي ستوجه إليهن في مكان التظاهر، قبل إطلاق سراحهن.

والعديد من الذين تم توقفيهم كانوا يغنون ويطلقون هتافات وكانوا يلتفون ببطانيات فضية كتلك التي أعطيت لأطفال مهاجرين في مراكز احتجاز، علما أن عضو الكونغرس براميلا جايابال كانت من بين الموقوفات.

I was just arrested with 500+ women and @WomensMarch to say @RealDonaldTrump’s cruel zero-tolerance policy will not continue. Not in our country. Not in our name.

June 30 we’re putting ourselves in the street again.



Join us. https://t.co/DdRHeFtTTrpic.twitter.com/P9uK0Z1Zay — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) 28 июня 2018 г.

We are in ALUMINUM blankets to symbolize the shoddy conditions children and mothers are being held in.#FamiliesBelongTogetherpic.twitter.com/A7whBWqVG1 — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) 28 июня 2018 г.

BREAKING: Congresswoman Pramila Jayapal was just arrested by Capitol Police for protesting Trump's separation of refugee families 🇺🇸 #TheResistance — Scott Dworkin (@funder) 28 июня 2018 г.

ورفعت المتظاهرات في مبنى هارت التابع لمجمع مجلس الشيوخ لافتات كتب عليها "أغلقوا جميع مراكز الاحتجاز" و"العائلات يجب أن تبقى مجتمعة باسم الحرية"، ونشرت عضو الكونغرس كيرستن غيليبراند شريطا مسجلا للتظاهرة وقالت إن النسوة كن يتظاهرن احتجاجا على سياسة إدارة ترامب غير الإنسانية لفصل عائلات على الحدود.

#WomenDisobey have 10th Street shut down outside the gates to the DOJ, all shouting WE CARE on this march’s first sit-in demanding a stop to family detention. pic.twitter.com/5PAIHWISWH — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) 28 июня 2018 г.

وقد بذل ترامب والكونغرس جهودا مضنية لحل أزمة تسببت بفصل أكثر من ألفي طفل عن أهاليهم المهاجرين منذ إعلان الإدارة سياسة "عدم التساهل" على الحدود مطلع مايو الماضي، وتفرض تلك السياسة تطبيقا صارما لقوانين تأمر باعتقال أي شخص يقبض عليه أثناء عبوره بشكل غير شرعي، وإحالته إلى المحاكمة.

وطلب ترامب وقف فصل العائلات في أعقاب انتقادات عالمية من ديموقراطيين وجمهوريين على حد سواء، لكن الكونغرس لم يتمكن من حل الأزمة التي لا زالت مستمرة، حيث قال غيليبراند "ما تفعله الإدارة الآن هو خطأ أخلاقي وتصرف لا إنساني يتعين أن يتوقف".

المصدر: أ ف ب