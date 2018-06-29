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اعتقال سوزان ساراندون لمعارضتها سياسة ترامب

الثقافة والفن

اعتقال سوزان ساراندون لمعارضتها سياسة ترامب
Geisler-Fotopress-© Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres
الممثلة سوزان ساراندون
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ألقت قوات الأمن الأمريكية القبض على الممثلة، سوزان ساراندون، في واشنطن خلال مظاهرة احتجاج ضد سياسة مكافحة الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. ‏

ونشرت صحيفة "The Guardian" ما كتبته الممثلة ساراندون، البالغة من العمر 71 عاما، عبر حسابها الخاص على تويتر، حيث غردت قائلة: "لقد اعتقلت. ابقوا أقوياء. واصلوا الكفاح".

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وأوقفت السلطات أكثر من 500 امرأة، يوم الخميس 28 يونيو الجاري، خلال مشاركتهن في مسيرة احتجاج على سياسة الرئيس ترامب تجاه المهاجرين، والتي أدت إلى فصل الآلاف من أفراد الأسر عن بعضهم على الحدود مع المكسيك.

المصدر: لينتا. رو

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