// 26.06.2018 по тикету 15478
اعتقال سوزان ساراندون لمعارضتها سياسة ترامب
Geisler-Fotopress-© Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres
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ألقت قوات الأمن الأمريكية القبض على الممثلة، سوزان ساراندون، في واشنطن خلال مظاهرة احتجاج ضد سياسة مكافحة الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
ونشرت صحيفة "The Guardian" ما كتبته الممثلة ساراندون، البالغة من العمر 71 عاما، عبر حسابها الخاص على تويتر، حيث غردت قائلة: "لقد اعتقلت. ابقوا أقوياء. واصلوا الكفاح".
Arrested. Stay strong. Keep fighting. #WomenDisobey— Susan Sarandon (@SusanSarandon) 28 июня 2018 г.
وأوقفت السلطات أكثر من 500 امرأة، يوم الخميس 28 يونيو الجاري، خلال مشاركتهن في مسيرة احتجاج على سياسة الرئيس ترامب تجاه المهاجرين، والتي أدت إلى فصل الآلاف من أفراد الأسر عن بعضهم على الحدود مع المكسيك.
المصدر: لينتا. رو
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