بينهم نجوم عرب.. الأوسكار تدعو المئات لنيل عضويتها

كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تقدم جوائز الأوسكار، يوم الاثنين 25 يونيو الجاري، أنها دعت 928 فردا من 59 دولة للانضمام إلى عضويتها.

وتعد هذه المبادرة هي الأكبر في ما يتعلق بتحقيق التنوع، خاصة وأنها دعت عددا قياسيا من الفنانين للانضمام لصفوفها، نصفهم من النساء، وذلك عقب الانتقادات التي طالت الأكاديمية طوال السنوات الماضية لأن معظم أعضائها من الذكور البيض.

إقرأ المزيد

وأعلنت الأكاديمية في بيان لها أن 49% من أعضائها الجدد البالغ عددهم 928 من النساء، ما يرفع نسبة الحضور النسائي في الهيئة إلى 31%، مقابل 25% قبل ثلاث سنوات.

ويشكل أصحاب البشرة الملونة 38% من الفنانين الجدد، وستزيد بذلك نسبتهم إلى 16% بدلا من 13%.

وسيبلغ العدد الإجمالي لأعضاء الأكاديمية سبعة آلاف من الممثلين والكتاب والمخرجين والمنتجين وغيرهم. ومن بين الفنانين المدعوين نجد نجمة فيلم "غيرلز تريب" تيفاني هاديش ومؤلفا فيلم "ذا بيج سيك" كوميل نانجياني وإميلي جوردن، والممثل الكوميدي ديف تشابيل وكذلك المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، إلى جانب المخرج اللبناني، زياد دويري. كما اختير المخرج المصري الشاب محمد صيام، مع خبير المؤثرات البصرية ياسر حامد، والمنتجة التونسية درة بوشوشة والممثلة الفلسطينية هيام عباس.

المصدر: رويترز