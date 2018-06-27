 
مباشر
عاجل
بولتون: ترامب وبوتين يدركان أهمية الحوار بين بلديهما بالنسبة للاستقرار العالمي

بينهم نجوم عرب.. الأوسكار تدعو المئات لنيل عضويتها

الثقافة والفن

بينهم نجوم عرب.. الأوسكار تدعو المئات لنيل عضويتها
Reuters
أكاديمية الأوسكار تدعو المئات لنيل عضويتها بينهم نجوم عرب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfm4

كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تقدم جوائز الأوسكار، يوم الاثنين 25 يونيو الجاري، أنها دعت 928 فردا من 59 دولة للانضمام إلى عضويتها.

وتعد هذه المبادرة هي الأكبر في ما يتعلق بتحقيق التنوع، خاصة وأنها دعت عددا قياسيا من الفنانين للانضمام لصفوفها، نصفهم من النساء، وذلك عقب الانتقادات التي طالت الأكاديمية طوال السنوات الماضية لأن معظم أعضائها من الذكور البيض.

إقرأ المزيد
تسونامي الفضائح الجنسية يطال نوبل وأوسكار

وأعلنت الأكاديمية في بيان لها أن 49% من أعضائها الجدد البالغ عددهم 928 من النساء، ما يرفع نسبة الحضور النسائي في الهيئة إلى 31%، مقابل 25% قبل ثلاث سنوات.

ويشكل أصحاب البشرة الملونة 38% من الفنانين الجدد، وستزيد بذلك نسبتهم إلى 16% بدلا من 13%.

وسيبلغ العدد الإجمالي لأعضاء الأكاديمية سبعة آلاف من الممثلين والكتاب والمخرجين والمنتجين وغيرهم. ومن بين الفنانين المدعوين نجد نجمة فيلم "غيرلز تريب" تيفاني هاديش ومؤلفا فيلم "ذا بيج سيك" كوميل نانجياني وإميلي جوردن، والممثل الكوميدي ديف تشابيل وكذلك المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، إلى جانب المخرج اللبناني، زياد دويري. كما اختير المخرج المصري الشاب محمد صيام، مع خبير المؤثرات البصرية ياسر حامد، والمنتجة التونسية درة بوشوشة والممثلة الفلسطينية هيام عباس.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة لمباريات اليوم من مونديال روسيا 2018 مع الكابتن فراس الخطيب وتوقعات مورينيو
منتخب ألمانيا، حامل اللقب يودع مونديال روسيا من الدور الأول بعد هزيمة مدوية على يد كوريا الجنوبية