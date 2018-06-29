وسائل إعلام: ترامب حاول إغراء ماكرون بصفقة "مثيرة للجدل"!

ذكر موقع "أكسيوس"، أن رئيس أمريكا دونالد ترامب كشف عن حقيقة موقفه من الاتحاد الأوروبي، حين اعتبره أمام رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون بأنه "أسوأ من الصين" تجاريا وحثّه على الخروج منه.

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ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أوروبيين اليوم الجمعة قولهم، إن رئيس الولايات المتحدة ترامب عرض على الزعيم الفرنسي ماكرون خلال محادثة بينهما في البيت الأبيض يوم 24 أبريل الماضي، صفقة تجارية ثنائية مربحة مقابل خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، على غرار ما فعلت بريطانيا.

ووفقا للمعلومات التي ذكرتها الصحيفة، فإن ترامب وخلال نقاش خاص مع ماكرون في البيت الأبيض يوم 24 أبريل، حول قضايا التجارة العالمية والتعاون الاقتصادي الدولي، سأل الرئيس الأمريكي نظيره الفرنسي: "لماذا لا تغادر الاتحاد الأوروبي؟". وفي مقابل ذلك، عرض ترامب على ماكرون، بحسب الصحيفة، صفقة بشروط أكثر ملاءمة من الاتحاد الأوروبي ككل.

ومع أن البيت الأبيض رفض التعليق على هذه المعلومات، إلا أنه وفقا لبوابة "أكسيوس"، أبلغ ترامب خلال نفس المحادثة مع ماكرون، أنه يعتبر الاتحاد الأوروبي في المجال التجاري "أسوأ من الصين".

في مارس 2018، فرضت الولايات المتحدة رسوما على استيراد الصلب بنسبة 25% والألمنيوم بنسبة 10% من جميع البلدان التي تورد هذا المنتج إلى الولايات المتحدة، بما فيها الأوروبية. وردا على ذلك، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم استيراد بنسبة 25% على سلع أمريكية يبلغ مجموع قيمتها 2.8 مليار يورو.

المصدر: تاس