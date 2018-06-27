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رئيس المجلس الأوروبي: استعدوا لأسوأ السيناريوهات مع ترامب

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رئيس المجلس الأوروبي: استعدوا لأسوأ السيناريوهات مع ترامب
Globallookpress Nikoff/Newspix.pl
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دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لأسوأ سيناريوهات مع الولايات المتحدة في ظل رئاسة دونالد ترامب.

وكتب توسك في رسالة وجهها الى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي: "رغم أنني أتطلع إلى الأفضل، أعتقد بأنه يجب أن نكون على استعداد لتحضير اتحادنا لأسوأ سيناريوهات" مع واشنطن.

وأضاف توسك: "عندما نتحدث عن الهجرة أو إصلاح منطقة اليورو، من المهم أن نبقي في الأذهان الإطار الجيوسياسي الذي تلى قمة مجموعة الدول السبع في كندا"، في إشارة إلى رفض الولايات المتحدة إعلانها المشترك.

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وتابع: "رغم جهودنا الدؤوبة للحفاظ على وحدة الغرب، إلا أن العلاقات بين ضفتي الأطلسي تخضع لضغوط هائلة بسبب سياسة الرئيس ترامب"، مضيفا أن "الانقسامات للأسف تذهب أبعد من التجارة".

ويأتي ذلك عشية قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 28 و29، والتي من المقرر أن تناقش إلى جانب مواضيع أخرى، علاقات الاتحاد مع الولايات المتحدة والتي تشهد بعض الخلافات إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني وفرضها رسوما جمركية على الصادرات الأوروبية من الصلب والألمنيوم.

المصدر: فرانس برس

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