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ترامب يهدد أوروبا بضريبة جديدة

مال وأعمال

ترامب يهدد أوروبا بضريبة جديدة
AFP Olivier Douliery
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي بفرض تعرفة جمركية جديدة تستهدف السيارات القادمة من دول الاتحاد.

وكتب ترامب على صفحته الرسمية في "تويتر": "بناء على الرسوم الجمركية والحواجز التجارية التي وضعت منذ فترة طويلة أمام الشركات الكبرى والعمال من قبل الاتحاد الأوروبي، وفي حال لم يقم الاتحاد بإزالة هذه الرسوم والحواجز، فسنقوم بتطبيق تعرفة بـ 20 % على جميع سياراتهم القادمة إلى أمريكا".

وأعلنت واشنطن، في وقت سابق، عدم تمديد العمل بالإعفاء المؤقت، الذي منحته للاتحاد الأوروبي، وفرضت رسوما جمركية بنسبة 25 % على واردات الصلب وبنسبة 10 % على واردات الألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

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وتعهد الاتحاد الأوروبي، على إثرها، بفرض رسوم كبيرة على عشرات المنتجات الأمريكية تشمل التبغ وملابس الجينز والدراجات النارية.

المصدر: وكالات

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