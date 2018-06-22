ترامب يهدد أوروبا بضريبة جديدة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي بفرض تعرفة جمركية جديدة تستهدف السيارات القادمة من دول الاتحاد.

وكتب ترامب على صفحته الرسمية في "تويتر": "بناء على الرسوم الجمركية والحواجز التجارية التي وضعت منذ فترة طويلة أمام الشركات الكبرى والعمال من قبل الاتحاد الأوروبي، وفي حال لم يقم الاتحاد بإزالة هذه الرسوم والحواجز، فسنقوم بتطبيق تعرفة بـ 20 % على جميع سياراتهم القادمة إلى أمريكا".

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٢ يونيو ٢٠١٨

وأعلنت واشنطن، في وقت سابق، عدم تمديد العمل بالإعفاء المؤقت، الذي منحته للاتحاد الأوروبي، وفرضت رسوما جمركية بنسبة 25 % على واردات الصلب وبنسبة 10 % على واردات الألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

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وتعهد الاتحاد الأوروبي، على إثرها، بفرض رسوم كبيرة على عشرات المنتجات الأمريكية تشمل التبغ وملابس الجينز والدراجات النارية.

المصدر: وكالات