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اعتقال نحو 600 محتج في واشنطن

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اعتقال نحو 600 محتج في واشنطن
Globallookpress
احتجاجات على سياسة الرئيس ترامب في مجال الهجرة، واشنطن
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اعتقلت شرطة الكابيتول في واشنطن نحو 600 شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات على سياسة الهجرة التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وجاء في بيان صدر عن الشرطة: "وجهت اتهامات لـ 575 شخصا بالمشاركة في الاحتجاجات غير الشرعية".

وأضاف البيان أن احتجاز المحتجين تم في أحد مباني مجلس الشيوخ الأمريكي، مشيرا إلى أنه يجري حاليا استجوابهم.

ولا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد سياسة "عدم التسامح التام" تجاه المهاجرين غير الشرعيين، كما حظر دخول الأجانب من بعض بلدان العالم إلى الأراضي الأمريكية بحجة الخوف من الإرهاب.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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